Lenovoは6月23日、PC向けアクセサリの新ブランド「Lenovo Go」のラインナップを拡充した。オンライン会議やリモートワークを意識した製品群で、マウスやキーボードといった入力デバイス、チャージ関連デバイス、オーディオと多岐にわたる。
発表された「Lenovo Go」シリーズ新製品は下記の通り。いずれも日本での取り扱いは不明だ。
|入力デバイス
|製品名
|発売時期
|グローバル価格
|Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse
|2021年7月
|49ユーロ
|Lenovo Go USB-C Wireless Mouse
|2021年7月
|39ユーロ
|Lenovo Go Wireless Vertical Mouse
|2021年8月
|49ユーロ
|Lenovo Go Wireless Split Keyboard
|2021年10月
|89ユーロ
|Lenovo Go Wireless Numeric Keypad
|2021年10月
|49ユーロ
|電源関連デバイス
|製品名
|発売時期
|グローバル価格
|Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20,000 mAh)
|2021年7月
|80ユーロ
|Lenovo Go Wireless Mobile Power Bank (10,000 mAh)
|2022年1月
|69ユーロ
|Lenovo Go Wireless Charging Kit
|2021年10月
|139ユーロ
|オーディオ
|Lenovo Go Wired ANC Headset
|2021年11月
|99ユーロ
|Lenovo Go Wireless ANC Headset
|2021年11月
|79ユーロ
|Lenovo Go ANC In-ear Headphones
|2021年11月
|79ユーロ
|Lenovo Go Wired Speakerphone
|2021年10月
|99ユーロ
|Lenovo Go Tech Accessories Organizer
|2021年9月
|45ユーロ
Lenovo Go USB-C Wireless Mouseは、リモートワーク時の持ち運びを意識して作られたワイヤレスマウス。USB Type-C経由で本体を充電でき、1.5時間で満充電可能。15分の充電で1週間使える急速充電にも対応する。モバイルPCとの組み合わせを意識し、USB Type-C接続の小型レシーバーが付属する。
センサーはBlue Optical Sensor。DPIは2400/1600/800を切り替えられる。サイズは100×62×34mm、重さは約71g。
また、Lenovo Go Wired Speakerphoneは、オンライン会議などで活用できる有線スピーカーフォン。スピーカーに加え、2基のアレイマイクを内蔵し、PCにつなぐだけでエンタープライズ品質のオーディオを提供するという。ノイズキャンセルやエコー制御などの機能も搭載する。Microsoft Teamsの認証を取得しているほか、ZoomやCisco Webexなど各種Webミーティングシステムとも互換性があるという。
インタフェースはUSB Type-Cで、ケーブルが本体下部に直付けされている。本体は直径90mm、高さ48mmの小型サイズ。重さは265g。