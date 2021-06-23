Lenovoは6月23日、PC向けアクセサリの新ブランド「Lenovo Go」のラインナップを拡充した。オンライン会議やリモートワークを意識した製品群で、マウスやキーボードといった入力デバイス、チャージ関連デバイス、オーディオと多岐にわたる。

発表された「Lenovo Go」シリーズ新製品は下記の通り。いずれも日本での取り扱いは不明だ。

入力デバイス
製品名 発売時期 グローバル価格
Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse 2021年7月 49ユーロ
Lenovo Go USB-C Wireless Mouse 2021年7月 39ユーロ
Lenovo Go Wireless Vertical Mouse 2021年8月 49ユーロ
Lenovo Go Wireless Split Keyboard 2021年10月 89ユーロ
Lenovo Go Wireless Numeric Keypad 2021年10月 49ユーロ
電源関連デバイス
製品名 発売時期 グローバル価格
Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20,000 mAh) 2021年7月 80ユーロ
Lenovo Go Wireless Mobile Power Bank (10,000 mAh) 2022年1月 69ユーロ
Lenovo Go Wireless Charging Kit 2021年10月 139ユーロ
オーディオ
Lenovo Go Wired ANC Headset 2021年11月 99ユーロ
Lenovo Go Wireless ANC Headset 2021年11月 79ユーロ
Lenovo Go ANC In-ear Headphones 2021年11月 79ユーロ
Lenovo Go Wired Speakerphone 2021年10月 99ユーロ
Lenovo Go Tech Accessories Organizer 2021年9月 45ユーロ

  • Lenovo Go USB-C Wireless Mouse

Lenovo Go USB-C Wireless Mouseは、リモートワーク時の持ち運びを意識して作られたワイヤレスマウス。USB Type-C経由で本体を充電でき、1.5時間で満充電可能。15分の充電で1週間使える急速充電にも対応する。モバイルPCとの組み合わせを意識し、USB Type-C接続の小型レシーバーが付属する。

センサーはBlue Optical Sensor。DPIは2400/1600/800を切り替えられる。サイズは100×62×34mm、重さは約71g。

  • Lenovo Go Wired Speakerphone

また、Lenovo Go Wired Speakerphoneは、オンライン会議などで活用できる有線スピーカーフォン。スピーカーに加え、2基のアレイマイクを内蔵し、PCにつなぐだけでエンタープライズ品質のオーディオを提供するという。ノイズキャンセルやエコー制御などの機能も搭載する。Microsoft Teamsの認証を取得しているほか、ZoomやCisco Webexなど各種Webミーティングシステムとも互換性があるという。

インタフェースはUSB Type-Cで、ケーブルが本体下部に直付けされている。本体は直径90mm、高さ48mmの小型サイズ。重さは265g。

  • エルゴノミクスデザインのマウスやキーボードも登場（Lenovo Go Wireless Vertical MouseとLenovo Go Wireless Split Keyboard）

  • ThinkPadなどをワイヤレス充電できるLenovo Go Wireless Charging Kit。13インチ-14インチの非タッチノートPCに対応するアダプタと専用スレートで、最大65Wでのチャージが可能とのこと