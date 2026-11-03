ASUS JAPANは、Wi-Fi 8（IEEE 802.11bn）に対応するゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BN98」を10月30日に国内発売した。Amazon限定で販売する。

仕様策定中の「Wi-Fi 8」に暫定対応するゲーミングルーター「ASUS ROG Rapture GT-BN98」を国内発売

ROG Rapture GT-BN98は、策定中のWi-Fi 8規格に対応するクアッドバンドルーター。最大320MHz幅や4096-QAMに対応し、クアッドバンド合計で最大25Gbpsの通信速度をうたう。2.6GHz動作のクアッドコアCPUと8本の外部アンテナを搭載する。

Wi-Fi 8では、ピーク速度の向上よりも通信の安定性や混雑環境での性能改善を重視しており、ASUSは中～長距離でのスループット向上やIoT機器のカバレッジ拡大などを特徴として挙げている。複数アクセスポイントの連携や、周波数利用を最適化する機能にも対応する。

有線LANは10Gbpsポート×2、2.5Gbpsポート×4を搭載。ゲーム向けには、通信状況に応じて帯域幅を割り当てる「Adaptive QoE」や、ゲームサーバーへの経路を最適化する「GTNet」などを備える。

なお、IEEE 802.11bnは現時点で策定中の規格で、本製品もドラフト仕様に基づいて設計されている。日本国内で認められていないWi-Fi 8の一部機能は利用できず、今後のファームウェア更新で対応予定としているが、最終規格との完全な互換性や全機能への対応は保証されていない。