レノボ・ジャパンは3月23日、スタンダードモデル「ThinkPad Tシリーズ」の新製品として、開発コードTiger Lakeこと第11世代Intel Coreを搭載した新モデルを発売した。税別価格はThinkPad T14 Gen 2が177,000円から、ThinkPad T15 Gen 2が195,000円から。
いずれも第11世代Intel Coreプロセッサを搭載するノートPC。メモリはオンボード搭載の他にスロットも備えて拡張も行える。ディスプレイは両製品ともにUHD（3,840×2,160ドット）とフルHD（1,920×1,080ドット）を選択でき、フルHDディスプレイは10点マルチタッチ対応モデルもラインナップする。主な仕様はサイズや重さ以外ほとんど共通で、以下の通り。
ThinkPad T14 Gen 2 / T15 Gen 2
- OS：Windows 10 Pro / Home 64ビット版
- プロセッサ：第11世代Intel Core i7-1185G7 / i7-1165G7 / i5-1145G7 / i5-1135G7
- メモリ：オンボード8GB / 16GB、スロット8GB / 16GB / 32GB
- ストレージ：M.2 NVMe 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD
- ディスプレイ：UHD（3,840×2,160ドット） / フルHD（1,920×1,080ドット）マルチタッチ対応
- インタフェース：USB 4 (Thunderbolt4 対応)×2、USB 3.2 Gen1 (Powered USB)×1、USB 3.2 Gen1×1、HDMI× 1、マイクヘッドホンコンボジャック×1、RJ-45×1
- バッテリー：3セル リチウムイオンバッテリー
- 本体サイズ：約W365.8×D248×H19.1mm
- 重さ：約1.47kg（T14 Gen 2）、約1.75kg（T15 Gen 2）
- カラー：ブラック
- 税別価格：177,000円（T14 Gen 2）、195,000円（T15 Gen 2）
ThinkPad T14s Gen 2
また、よりモビリティを重視して1.28kgと軽量な薄型軽量ハイパフォーマンスノートPC「ThinkPad T14s Gen 2」も用意する。第11世代Intel Coreプロセッサの搭載で性能を高め、UHD（3,840×2,160ドット）ディスプレイもラインナップする。主な仕様は以下の通り。
- OS：Windows 10 Pro / Home
- プロセッサ：第11世代Intel Core i7-1185G7 / i7-1165G7 / i5-1145G7 / i5-1135G7
- メモリ：8GB / 16GB / 32GB
- ストレージ：M.2 NVMe 256GB / 512GB / 1TB / 2TB SSD
- ディスプレイ：14.0型UHD（3,840×2,160ドット）
- インタフェース：USB 4 (Thunderbolt4 対応)×2、USB 3.2 Gen1 (Powered USB)×1、USB 3.2 Gen1×1、HDMI× 1、マイクヘッドホンコンボジャック×1、RJ-45×1
- バッテリー：4セルリチウムイオンバッテリー 約23.6時間（JEITA 2.0）
- 本体サイズ：約W327.5×D224×H16.1mm
- 重さ：約1.28kg～
- カラー：ブラック
- 税別価格：196,000円から