TSUKUMOブランドでPC等を販売するProject Whiteは6月18日、ココジマプロダクションのアクションゲーム「DEATH STRANDING」仕様のカスタムPCケースを用いたゲーミングPC 2製品を発売した。BTOには対応しない完成品モデルとなっており、価格はスタンダードモデルが269,800円、ハイエンドモデルが369,800円。

ケースに「DEATH STRANDING COMPUTER CASE」を採用したデスストモデル

PCケースに、コジマプロダクションとの共同企画商品「DEATH STRANDING COMPUTER CASE」を用いたゲーミングPC。ゲームに登場する組織「BRIDGES」の支給品をイメージしたデザインを採用しており、コジマプロダクションの新川洋司氏が監修として参加している。

構成はスタンダードモデルとハイエンドモデルの2つをラインナップしており、スタンダードモデルモデルではAMD Ryzen 5 5600X、16GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSD、AMD Radeon RX 6700 XTを搭載して269,800円。ハイエンドモデルではAMD Ryzen 5800X、32GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSD、AMD Radeon RX 6800 XTを搭載して369,800円。両製品ともにOSはWindows 10 Homeをインストールする。

©2021 Sony Interactive Entertainment Inc. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS. All trademarks are the property of their respective owners. PC version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. Appearance in this game does not imply sponsorship or endorsement.