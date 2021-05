ユニットコムは5月24日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、AMD Radeon RX 6700 XTを搭載する『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は197,978円から。

グラフィックスカードにAMD Radeon RX 6700 XTを搭載して高い性能を備え、『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』を快適にプレイできる推奨ゲーミングPC。標準構成仕様ではCPUにAMD Ryzenシリーズを採用するほか、電源には80PLUS BRONZE認証の700W電源ユニットを組み合わせて高い信頼性を実現している。構成の主な仕様は以下の通り。

LEVEL-R0X6-R53-DUX-DS

OS:Windows 10 Home

プロセッサ:AMD Ryzen 5 3600

メモリ:DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計16GB)

ストレージ:500GB M.2 SSD / NVMe対応

光学ドライブ:DVDスーパーマルチ

グラフィックス:AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

電源:700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格:197,978円から

LEVEL-R0X6-R73X-DUX-DS

OS:Windows 10 Home

プロセッサ:AMD Ryzen 7 3700

メモリ:DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計16GB)

ストレージ:1TB M.2 SSD / NVMe対応

光学ドライブ:DVDスーパーマルチ

グラフィックス:AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

電源:700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格:222,178円から

LEVEL-R0X6-R56X-DUX-DS

OS:Windows 10 Home

プロセッサ:AMD Ryzen 5 5600X

メモリ:DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計16GB)

ストレージ:1TB M.2 SSD / NVMe対応

光学ドライブ:DVDスーパーマルチ

グラフィックス:AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

電源:700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格:225,478円から

LEVEL-R0X6-R58X-DUX-DS

OS:Windows 10 Home

プロセッサ:AMD Ryzen 7 5800X

メモリ:DDR4-2666 DIMM 8GB×2(計16GB)

ストレージ:1TB M.2 SSD / NVMe対応

光学ドライブ:DVDスーパーマルチ

グラフィックス:AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

電源:700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格:251,878円から

©2019-2020 Sony Interactive Entertainment Inc. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS. All trademarks are the property of their respective owners. PC version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games S.P.A. Appearance in this game does not imply sponsorship or endorsement.