ASUS JAPANは6月16日、展開中のゲーミングノートPCにGeForce RTX 3050 / 3050 Ti搭載モデルを追加して発売した。今回発売されるのは、「TUF Gaming」から17.3型の2製品と15.6型の4製品、「ROG Flow X13」から2製品、「ROG Zephyrus G14」から6製品の、あわせて14製品。6月18日から順次発売する。

ASUS TUF Gaming F17 / F15

17型モデルの「ASUS TUF Gaming F17」

15.6型モデルの「ASUS TUF Gaming F15」



TUF Gaming F17 / F15は、ミリタリーグレードの高い堅牢性を備える点が特徴のゲーミングノートPC。本体ボディにメタルボディーを用いた「エクリプスグレー」と、プラスチック素材を用いた「グラファイトブラック」の2モデルをラインナップする。なめらかな描画に対応する144Hzディスプレイを組み合わせ、グラフィックスにはGeForce RTX 3050 / 3050 Tiを搭載。コストとパフォーマンスのバランスをより高めたとしている。

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：Intel Core i9-11900H / i7-11800H / i5-11400H

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 / 3050 Ti / 3050 Laptop

メモリ：DDR4-3200 16GB

ストレージ：SSD 512GB / 1TB (PCI Express 3.0 x4接続)

ディスプレイ：17.3型 / 15.6型 フルHD（1,920×1,080ドット）144Hz

カラー：エクリプスグレー / グラファイトブラック

本体サイズ：W399.2×D268.9×H23.3～28mm（17.3型）、W359.8×D256×H22.8～27mm（15.6型）

重さ：約2.65kg（17.3型）、約2.3kg（15.6型）

ASUS ROG Flow X13

ROG Flow X13は、専用外付けグラフィックスで性能を大きく引き上げられる点が特徴のゲーミングノートPC。すでにGeForce GTX 1650を搭載するモデルが販売されており、今回新しくGeForce RTX 3050 Ti Laptop搭載モデルを発売する。その他の主な仕様や、専用外付けグラフィックスの仕様は共通。

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 9 5900HS

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop

メモリ：LPDDR4X-4266 16GB / 32GB

ストレージ：SSD 1TB (PCI Express 3.0 x2接続)

ディスプレイ：13.4型WQUXGA（3,840×2,400ドット）60Hz / WUXGA（1,920×1,200ドット）120Hz

カラー：オフブラック

本体サイズ：W299×D222×H15.8mm

重さ：約1.35kg

ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14は、天板でドット絵を表示できる「AniMe Matrix」機能を備えたゲーミングノートPC。1,215個のLEDでさまざまなパターンのイルミネーションが利用できる他、必要ないユーザーに向けてAniMe Matrix非搭載モデルもラインナップする。今回新しく発売するのはグラフィックスにGeForce RTX 3050 / 3050 Tiを搭載したモデルで、その他の仕様は販売中のモデルと同様。