ASUS JAPANは6月16日、展開中のゲーミングノートPCにGeForce RTX 3050 / 3050 Ti搭載モデルを追加して発売した。今回発売されるのは、「TUF Gaming」から17.3型の2製品と15.6型の4製品、「ROG Flow X13」から2製品、「ROG Zephyrus G14」から6製品の、あわせて14製品。6月18日から順次発売する。
ASUS TUF Gaming F17 / F15
TUF Gaming F17 / F15は、ミリタリーグレードの高い堅牢性を備える点が特徴のゲーミングノートPC。本体ボディにメタルボディーを用いた「エクリプスグレー」と、プラスチック素材を用いた「グラファイトブラック」の2モデルをラインナップする。なめらかな描画に対応する144Hzディスプレイを組み合わせ、グラフィックスにはGeForce RTX 3050 / 3050 Tiを搭載。コストとパフォーマンスのバランスをより高めたとしている。
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：Intel Core i9-11900H / i7-11800H / i5-11400H
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 / 3050 Ti / 3050 Laptop
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：SSD 512GB / 1TB (PCI Express 3.0 x4接続)
- ディスプレイ：17.3型 / 15.6型 フルHD（1,920×1,080ドット）144Hz
- カラー：エクリプスグレー / グラファイトブラック
- 本体サイズ：W399.2×D268.9×H23.3～28mm（17.3型）、W359.8×D256×H22.8～27mm（15.6型）
- 重さ：約2.65kg（17.3型）、約2.3kg（15.6型）
ASUS ROG Flow X13
ROG Flow X13は、専用外付けグラフィックスで性能を大きく引き上げられる点が特徴のゲーミングノートPC。すでにGeForce GTX 1650を搭載するモデルが販売されており、今回新しくGeForce RTX 3050 Ti Laptop搭載モデルを発売する。その他の主な仕様や、専用外付けグラフィックスの仕様は共通。
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 9 5900HS
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop
- メモリ：LPDDR4X-4266 16GB / 32GB
- ストレージ：SSD 1TB (PCI Express 3.0 x2接続)
- ディスプレイ：13.4型WQUXGA（3,840×2,400ドット）60Hz / WUXGA（1,920×1,200ドット）120Hz
- カラー：オフブラック
- 本体サイズ：W299×D222×H15.8mm
- 重さ：約1.35kg
ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G14は、天板でドット絵を表示できる「AniMe Matrix」機能を備えたゲーミングノートPC。1,215個のLEDでさまざまなパターンのイルミネーションが利用できる他、必要ないユーザーに向けてAniMe Matrix非搭載モデルもラインナップする。今回新しく発売するのはグラフィックスにGeForce RTX 3050 / 3050 Tiを搭載したモデルで、その他の仕様は販売中のモデルと同様。
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800HS
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / 3050 Laptop
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 x4接続)
- ディスプレイ：14型フルHD（1,920×1,080ドット）
- カラー：ムーンライトホワイト / エクリプスグレー / AniMe Matrix
- 本体サイズ：W324×D222×H17.9～20.9mm
- 重さ：約1.65kg～1.75kg