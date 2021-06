ゲームおよび関連製品のイベント「E3 2021」が6月12日は10時(以下、すべて太平洋時間)から開始される。開始に先立ち、オフィシャルトレーラー映像が公開された。

E3 2021 Official Trailer 1

イベントは6月12日から15日までの4日間。スケジュールは以下の通り。

6月12日

10:00:Broadcast Pre-Show

11:00:Ubisoft Forward Pre-show

12:00:Ubisoft Forward

14:00:Gearbox E3 Showcase

14:45:GamesBeat Session



6月13日

08:45:Broadcast Pre-Show

09:30:24 Entertainment’s NARAKA: BLADEPOINT

10:00:Xbox & Bethesda Games Showcase

12:15:SQUARE ENIX PRESENTS

14:00:Warner Bros. Games’ Back 4 Blood

14:30:PC Gaming Show

16:00:Future Games Show



6月14日

08:00:Broadcast Pre-Show

09:00:Verizon

09:45:Intellivision

10:15:Take-Two Interactive Panel

11:10:Mythical Games

12:00:Indie Showcase

12:30:Freedom Games

13:00:VENN’s Origin Stories with Hector Rodriguez

14:30:Capcom

15:00:Razer



6月15日

08:00:Broadcast Pre-Show

09:00:Nintendo’s Nintendo Direct and Nintendo Treehouse: Live

14:25:BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

15:20:Yooreka Studio

15:35:GameSpot Play For All Showcase

16:45:Official E3 2021 Awards Show