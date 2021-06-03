eスポーツブランド「RAGE」は、「Apex Legends Global Series」の北アジア太平洋大会「Apex Legends Global Series Championship Grand Finals - APAC North」を2021年6月6日に開催する。

「Apex Legends Global Series」は、3人1組のチームバトル形式バトルロイヤルシューティングゲーム『Apex Legends』の世界最高峰を決めるeスポーツ大会。「Apex Legends Global Series Championship Grand Finals - APAC North」には、5月22日、23日、29日、30日の4日間の大会を勝ち抜いた20チームが参戦する。賞金総額100万ドル。ゲストコメンテーターには宮脇咲良氏、解説にはJUPITERのすでたき氏を招く。大会の様子はYouTube、OPENREC.tv、Twitchで配信される。大会直前には、特別番組を配信する予定だ。

出場チーム

直前番組も配信

また、Twitterキャンペーンも開催。LEGIONのTwitterアカウント（@LEGION_JP）と、RAGEのTwitterアカウント（@esports_RAGE）をフォローし、該当ツイートに番組の感想や応援コメントを添えてリツイートすると、ゲーミングノートPC「Lenovo Legion 560 Pro」やゲーミングヘッドセット「Lenovo Legion H500 PRO 7.1 サラウンド」、「1,000Apex コイン PC（Origin）/PS4」、「Amazon ギフトカード」などが当たる。期間は2021年6月5日12時から番組終了まで。