スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント「D4 FES. -Happy Moment-」を開催中。

BINGOイベント「D4 FES. -Happy Moment-」は、イベント開催中限定の「BATTLE LIVE」や通常の「ライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。また、獲得イベントPtが一定に達するごとに数字の書かれた「BALL」を獲得できる。

今回から登場する「イベント交換所」では、イベント専用アイテム「BINGOメダル」を「★3[ぷかぷかRainbow] 明石真秀」、「ダイヤ」、「クリスタル」などの豪華賞品と交換できる。D4 FES.モチーフの特別な「クラブアイテム」も登場。「BINGOメダル」はイベント開催期間中ライブ、ログインキャンペーン、ミッションなどの報酬で入手可能。開催期間は6月6日20:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.