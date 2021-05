スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にてイベント「D4 FES. ~絢爛と爛漫と~」を開催中。

BINGOイベント「D4 FES. ~絢爛と爛漫と~」では、イベント開催中限定の「BATTLE LIVE」や通常の「ライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。マッチングした4名のプレイヤーで獲得スコアを競うライブモードとなっている。また、獲得イベントPtが一定に達するごとに数字の書かれた「BALL」を獲得できる。

また、イベントPt達成報酬では「★3[はにかみウィンク] 竹下みいこ」が登場。さらに、D4 FES.をモチーフにした、特別な「クラブアイテム」も登場している。

さらに、D4 FES. ~絢爛と爛漫と~」ガチャも同時開催。「青柳椿」「桜田美夢」「三宅葵依」の3人が登場している。そしてLyrical Lilyオリジナル曲「冒険王!」も追加。その他MVも公開されている。

