小惑星探査機「はやぶさ」、「はやぶさ2」の軌跡をフルCGで描いた映像作品3部作が、4月28日に『HAYABUSA COMPLETE VERSION』としてBlu-ray化。アストロアーツのオンラインショップなどで、14,080円で発売される。劇伴を収めたCD3枚も同梱する。品番はLiVE-AV013。発売元は有限会社ライブ。

HAYABUSA COMPLETE VERSION

(C)有限会社 ライブ

プラネタリウム向けのフルドーム映像などを制作するライブの上坂浩光監督が手がけた、HAYABUSA 3部作を1枚のBlu-rayに完全収録。

小惑星イトカワの微粒子の採取に成功した初代はやぶさの苦難の旅路を描いた1作目『HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -』(2009年公開)、プロジェクトの存続が危ぶまれながらも初代より大幅に増強された機体を手に入れたはやぶさ2と、日本の大型ロケット開発の道程を辿る2作目『HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-』(2014年公開)、新たなサンプル採取のために小惑星リュウグウに向かったはやぶさ2の旅を追体験できる3作目『HAYABUSA2~REBORN』(2020年公開)を収めている。2作目と3作目のBlu-ray化は今回が初めて。

『HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -』より

(C)「はやぶさ」 大型映像制作委員会

いずれもナレーションを務める篠田三郎(『ウルトラマンタロウ』東光太郎役など)が、視聴者と“擬人化”されたはやぶさに向かって、小惑星を調べる科学的な意義や数々の苦難を乗り越える様子を静かなトーンで語りかける。

『HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-』より

(C)有限会社 ライブ

(C)HAYABUSA2 製作委員会

『HAYABUSA2~REBORN』より

(C)HAYABUSA2~REBORN 製作委員会

本編映像として、以下の作品をロングバージョンで収録。1作目と3作目は、実際のカプセル帰還にあわせて一部の映像が変更された「帰還バージョン」も収めている。また、今回のBlu-rayでは、エンドクレジットや重複する章などを省いて、HAYABUSA 3部作を1本の作品として再生する「3部作特別編集版」が楽しめる。

『HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -』

初期バージョン(2009年)/帰還バージョン(2010年)

初期バージョン(2009年)/帰還バージョン(2010年) 『HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-』(2014年)

『HAYABUSA2~REBORN』

初期バージョン(2020年)/帰還バージョン(2021年)

『HAYABUSA2~REBORN』初期バージョン(2020年)より

(C)HAYABUSA2~REBORN 製作委員会

『HAYABUSA2~REBORN』帰還バージョン(2021年)より

(C)HAYABUSA2~REBORN 製作委員会

ディスクは片面1層で、本編映像は140分。音声は日本語(ドルビーデジタル2.0ch)のみ。過去に発売されたHAYABUSAシリーズのBlu-ray/DVDと異なり、5.1chサラウンドや英語音声は含まれない。

『HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -』より

(C)「はやぶさ」 大型映像制作委員会

『HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -』より

(C)「はやぶさ」 大型映像制作委員会

特典映像として『はやぶさ最後の光」(14分)を収録。2010年の初代はやぶさの地球帰還に際し、上坂監督がオーストラリアのウーメラ砂漠で実際に取材を行った模様を収めたドキュメンタリーとなる。なお、過去のソフトではポスターや本編などの特典画像も収めていたが、COMPLETE VERSIONのBlu-rayでは省かれている。

『HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-』より

(C)有限会社 ライブ

(C)HAYABUSA2 製作委員会

『HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-』より

(C)有限会社 ライブ

(C)HAYABUSA2 製作委員会

3作の音楽を手がけた、酒井義久による楽曲を収めたサウンドトラックCD 3枚も同梱。これまでに発売された1作目と2作目の楽曲を含めて計51曲を収録している。CD単体での発売や各音源のデジタル配信は予定されておらず、COMPLETE VERSIONのみで手に入るかたちだ。このほか、監督挨拶、映像解説、楽曲解説などを収めたリーフレットが付属する。

『HAYABUSA2~REBORN』より

(C)HAYABUSA2~REBORN 製作委員会

『HAYABUSA2~REBORN』より

(C)HAYABUSA2~REBORN 製作委員会

サウンドトラック曲目

HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -

旅立ち(3:20) 道のり(2:54) イオンエンジン(2:32) 地球へ(3:26) スイングバイ(2:11) 遠い過去への旅(3:11) ランデブー(2:53) イトカワ(3:41) ロボット(2:56) 約束の地へ(2:12) 不時着(1:44) タッチダウン(2:31) 迷子(1:15) 復活(2:49) 宙よ(3:50)

作詞:上坂浩光 唄:Chie Umezawa 想い出(2:03) 宙よ_Inst.ver. (3:51)

HAYABUSA2 -RETURN TO THE UNIVERSE-

渚にて(1:40) ミッション(4:05) まだ見ぬ星(1:54) 旅のおもかげ(1:21) この想いと共に(3:21) 蘇れ、はやぶさ(6:00) 昔日(2:35) ロケット(4:28) 大気の底(1:11) リフトオフ(3:34) 邂逅(1:31) 誕生(0:52) きみの旅路(3:24)

HAYABUSA2~REBORN