 マイナビニュースマイナビ
tech+ Powered by マイナビニュース マイナビニュース
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Techplus menubanner
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS
お知らせ
夏季休業期間のお問い合わせについて

「はやぶさ2」のニュースまとめ

2014年に小惑星「Ryugu(リュウグウ)」を探査することを目的に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」。2018年の夏には目的地であるリュウグウに到着。小型ローバや小型着陸機による調査、爆薬を用いて生み出された人工的なクレータへのタッチダウンならびにサンプル採取などを行った後、2019年にリュウグウを離れ、2020年に地球に帰還する計画であるはやぶさ2の、さまざまな情報をお届けします。

「はやぶさ2」の新着記事

新着記事をもっと見る

「はやぶさ2」の連載記事

連載記事をもっと見る

過去の記事を探す

アクセスランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。