2014年に小惑星「Ryugu(リュウグウ)」を探査することを目的に打ち上げられた小惑星探査機「はやぶさ2」。2018年の夏には目的地であるリュウグウに到着。小型ローバや小型着陸機による調査、爆薬を用いて生み出された人工的なクレータへのタッチダウンならびにサンプル採取などを行った後、2019年にリュウグウを離れ、2020年に地球に帰還する計画であるはやぶさ2の、さまざまな情報をお届けします。
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