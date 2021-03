スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』にてゲーム内イベント「帝国恋愛譚」を開催中。

『ロストディケイド』ゲーム内イベント「帝国恋愛譚」は、「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」で参加可能となっている。イベントあらすじは「オーディン帝国より年に一度開催される舞踏会に招待された団長とMusic Girls一行。舞踏会に向けて新曲の稽古をするMusic Girlsとは別に、団長も舞台劇に出ることになり……」といった内容になっている。開催期間は3月31日10:59まで。

