ASRockは3月11日、AMD Radeon RX 6700 XTを搭載するグラフィックスカード 3製品「AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC」「AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC」「AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB」を発表した。価格や発売日は後日案内するとしている。
AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC
ハイエンドモデルとして、Phantom Gamingブランドから「AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC」をラインナップ。トリプルファンのファントムゲーミング3X冷却システム、強化された金属フレーム、バックプレートを備え、高い放熱性を実現しつつボードが曲がってしまうことを防止。ファンや側面にARGB LEDを搭載し、Polychrome SYNCでイルミネーションをカスタマイズできる。映像出力端子はDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.1×1で、補助電源は8pin×2。
AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC
ミドルレンジモデルとして、「AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC」を用意。ハイエンドモデル同様にトリプルファンを備えたほか、高品質なグラフィックカードコンポーネントによって長時間動作の安定性を高めたとしている。映像出力端子はDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.1×1で、補助電源は8pin×2。
AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB
メインストリーム向けには、「AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB」を販売する。ASRock独自のストライプアキシャルファンを2つ搭載するデュアルファン仕様で、熱接触面積を最大化するウルトラフィットヒートパイプを搭載。高い品質のSupper Alloy Graphics Cardコンポーネントを用いたほか、金属製バックプレートも備えている。映像出力端子はDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.1×1で、補助電源は8pin×2。
いずれの製品もブーストクロック等詳細な仕様については未定。発売日や価格については後日案内するとのこと。