LogicLinksは、MVNOサービス「LinksMate」において、ゲーム連携対象コンテンツに『ウマ娘 プリティーダービ‪ー』を2021年3月10日から追加した。

「LinksMate」は、ゲームプレイヤー向けのMVNOサービス。ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFFになる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」などを用意する。

『ウマ娘 プリティーダービ‪ー』では、ゲーム連携の特典として「女神像×50個」をプレゼント。連携後、一度限りの受け取りが可能だ。また、ゲームと連携が完了している場合の利用特典として、「育成ウマ娘ガチャチケット」や「サポートカードガチャチケット」など、毎月の利用プランに応じたプレゼントも受け取れる。

さらに、「LinksMate」では、利用プランのデータ通信容量が10GB以上の場合に、毎月スターを1個獲得できるが、そのスタープレゼントとして「女神像50個」を用意する。そのほか、詳細は公式サイトを参照。

(C) Cygames,Inc.

(C) LogicLinks, Inc.