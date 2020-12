『ウマ娘 プリティーダービー』(ウマ娘)の第2期TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』が2021年1月4日から放送されることを記念して、出演するキャストのクロストークが開催された。

『ウマ娘』とは、ウマの耳と尻尾、そして超人的な身体能力を持つ「ウマ娘」と呼ばれる少女たちが活躍する世界を舞台にした物語。2016年の発表後、TVアニメシリーズやコミックスなどさまざまなコンテンツを展開するメディアミックス作品だ。

「トレセン学園」と呼ばれる育成機関に通うウマ娘たちは、それぞれ所属するチームでトレーニングを積み、<トゥインクル・シリーズ>と呼ばれる憧れの舞台での勝利を目指す。

アニメ第1期は、北海道から上京してきたウマ娘のスペシャルウィークが主役だったが、第2期はスペシャルウィークが所属するチーム<スピカ>のメンバーであるトウカイテイオーとメジロマックイーンにフォーカス。ライバルであり、親友でもある2人が、それぞれの夢を目指して駆け抜ける姿を描く。

今回のキャストトークに登壇したのは声優のMachicoさん(トウカイテイオー役)、高野麻里佳さん(サイレンススズカ役)、大橋彩香さん(ウオッカ役)、木村千咲さん(ダイワスカーレット役)、上田瞳さん(ゴールドシップ役)のチーム<スピカ>メンバーのうち5人。アニメ第1期が放送されたのが2018年なので、キャストトークで顔を合わせた一部のメンバーは、「みんなで集まるのはかなり久しぶり。ウマ娘の衣装を着るのも2年ぶりくらい」と、再結集できた喜びをかみしめている様子だった。

アニメ第2期について、特にスポットライトが当たるトウカイテイオー役のMachicoさんは「第1期では盛り上げ役の立ち位置だったトウカイテイオーですが、第2期では後輩に羨望のまなざしで見られるようになったことに感動しました。また、トレセン学園生徒会会長のシンボリルドルフに憧れていたトウカイテイオーの過去の描写もあるので、その対比からも時間の流れを感じましたね」と、第1期とは異なるトウカイテイオーの新しい魅力を話す。

トウカイテイオー役のMachicoさん

第1期と違う点として、やはり新たに登場するキャラクターにも期待したいところ。これについてゴールドシップ役の上田さんは「台本読んでビックリしましたね。サトノダイヤモンドとキタサンブラックの登場を知って、もうこのウマ娘が出てくるんだと。それだけウマ娘が認知されている証拠でもあるのかなと感慨深くなりました」と話す。

さらに、メンバーの注目している新キャラクターが「ツインターボ」だ。青髪のツインテールという派手なキャラクターデザインが特徴的で、それぞれメンバーは「かわいいよね!」と口をそろえる。ターボ全開の暴走娘「ツインターボ」がストーリーにどうかかわっていくのかにも注目したい。

ゴールドシップ役の上田瞳さん

もちろん、第1期と変わらないウマ娘の魅力も。ウオッカ役の大橋さんは「ウオッカとダスカ(ダイワスカーレット)が競争している姿が相変わらずでほほえましい気持ちになりました」と話し、ダイワスカーレット役の木村さんは「ゴルシ(ゴールドシップ)の『目が痛いやつ』がダスカに引き継がれるとは思っていなかったので、びっくりしました」と、それぞれ自身が演じるウマ娘たちの様子を伝えてくれた。

ウオッカ役の大橋彩香さん

ダイワスカーレット役の木村千咲さん

また、「ゴールドシップは珍行動が相変わらず。ゴルシっぽくていいなって思ってました」と、上田さん。第1期アニメでもトレーニング中に囲碁をしたり、トランプタワーを作ったりと、不思議な行動が目立ったゴールドシップだが、第2期でも我が道を行く姿を見られそうだ。

ゴールドシップの珍行動にも注目

サイレンススズカ役の高野さんは「新しいオープニングテーマでは、冒頭にファンファーレが鳴っていて、“これから第2期に向けて出走するぞ!”という期待感があります。トウカイテイオーとメジロマックイーンのにぎやかさが第1期とは違う形で表れていて、2人に合っている曲だなと思います」と、チーム<スピカ>が歌う新しいオープニングテーマについて言及。これには「スピード感があって、ウマ娘が走っているイメージが伝わる楽しい曲です」と上田さんも同意した。

サイレンススズカ役の高野麻里佳さん

『ウマ娘』はアニメ第2期がいよいよゲートイン。また、12月19日の公式ライブ配信「ぱかライブTV Vol.2」では、スマホアプリ『ウマ娘』のリリース日がついに明かされた。ますます加速するウマ娘たちの活躍ぶりに、2021年も期待したい。

ゲートに入るトウカイテイオー

キャストトークでは最後に、それぞれがファンに向けてメッセージを述べた。

「アニメにゲームに、いよいよだなと感じています。ゴルシは『ウマ娘』の自称宣伝担当なので、私自身も『ウマ娘』のいいところを伝えて、盛り上げていけるようにがんばります」(上田さん)

「アニメ第2期では新キャラクターが登場しますし、ウマ娘の歴史も少しずつ刻まれてきました。もしかすると、また新しい実際のおウマさんが、ウマ娘の世界にやってくるかもしれないとか、いろんな夢を考えます。私自身、サイレンススズカが大好きなので、ゲームでも第2期のアニメでも見守っていきたいですね。皆さんもぜひそんな気持ちでウマ娘を応援してください」(高野さん)

「2021年1月4日からSeason2が放送されます。すばらしいストーリーに負けないよう演技しなきゃって気持ちでアフレコに臨みました。今回は、トウカイテイオーとメジロマックイーンが主軸。お互いを意識しあって切磋琢磨する姿に胸を打たれる内容です。新キャラクターもたくさん出てくるので、はやく皆さんに見てほしいです!」(Machicoさん)

「この衣装を着てウオッカ役としてしゃべるのが久々だったので、またこれからアニメやゲームがスタートして、みんなで集まる機会が増えると思うとうれしいです。アニメでは、チームスピカのみんなを支える頼もしい存在になっているウオッカを楽しみにしてほしいと思います」(大橋さん)

「アニメは第1話を観たらすごく第2話が気になる内容です。それくらいストーリーが魅力的。毎回次の話が楽しみになるほどなので、早く皆さんに観てほしいです! 楽しみにしていてください」(木村さん)

アニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』、いざ出走へ

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』本PV

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』第1話「トウカイテイオー」Web予告動画

(C) Cygames, Inc.

(C) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会