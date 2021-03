スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)でイベント「White Photon Trip☆」が開催中。

『D4DJ Groovy Mix』では現在ポーカーイベント「White Photon Trip☆」を開催中。「ライブ」をプレイすることで捲られていくカードで「ポーカー」をしてコインを獲得しつつ、イベントPtを集めてランキングを競うイベントとなっている。メンバーの育成やクラブアイテムの強化などで必要になる「コイン」を大量に獲得することができる。

また、ポイント報酬では「★3[Magic Macaroon] 新島衣舞紀」が登場。イベント内ではホワイトデーや、キュートスタイルをモチーフにした、特別な「クラブアイテム」も登場する。開催期間は3月15日20:59まで。そして、「花巻乙和」「福島ノア」「出雲咲姫」の3人が登場する「White Photon Trip☆」ガチャも開催中。

