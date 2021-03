スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にて「ホロライブ」の楽曲「BLUE CLAPPER」原曲が追加された。

『D4DJ Groovy Mix』は現在32日連続で楽曲を追加。10日目はVTuber事務所「ホロライブプロダクション」傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」より楽曲「BLUE CLAPPER」の原曲が追加された。

