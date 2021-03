スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・メタトロン<浄化の天使>(CV.石上静香)が登場した。

メタトロン<浄化の天使>は、浄化の権能を司る浄化の天使。姉の天使たちとの違いは心を持たないこと。光の化身であり、光の守護者、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、味方に純光を付与してバトルを優位に進めることができる。デバフの解除とバフの解除の両方ができる貴重なキャラクターとなっている。

