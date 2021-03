スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にて現在ゲーム内イベント「桜散る春の歌遊び」を開催中。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

現在、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてイベント「桜散る春の歌遊び」を開催中。本イベントには累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【表裏】鞍馬唯臣」、★2メンバー「【桜】楠 大門」を仲間にすることができる。

また、イベント開始に合わせ、εpsilonΦによるカバー楽曲、「千本桜」を追加。3月7日14:59まで先行プレイ可能となっている。そして「桜散る春の歌遊びスカウト」を開催中。本スカウトでは、★4メンバー「【京都にて】宇治川紫夕」と「【逃避】二条 遥」、★3メンバー「【立場】鳥丸玲司」と「【花】二条 奏」を仲間にすることができる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.