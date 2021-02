『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』より天堂真矢(CV:富田麻帆)、西條クロディーヌ(CV:相羽あいな)がカバーする楽曲「不死鳥のフランメ」が配信スタートした。

今回の楽曲は、スマートフォン向けゲームアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』で開催中の『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』コラボでカバーされた1曲。二人による掛け合いにも注目とのこと。各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) Pokelabo, Inc. (C)Project Revue Starlight (C)2021 AteamInc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.