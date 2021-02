スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にてVTuber事務所「ホロライブプロダクション」傘下の女性VTuberグループ『ホロライブ』とのコラボイベントを開催することが発表された。

『ホロライブ』×『グルミク』のコラボイベント「Shiny Smily Scratch!」

今回、「ホロライブ」×『グルミク』のコラボイベント「Shiny Smily Scratch!」がされる。Lyrical Lilyの単独イベントとなり、期間は2月22日20:59まで。イベントに登場する「ホロライブ」VTuberは兎田ぺこら、湊あくあ、白上フブキ、星街すいせいとなっている。

また、「Shiny Smily Scratch!」ガチャも同時開催。イベントやガチャで登場するカードイラストには、Lyrical Lilyのメンバーと『ホロライブ』のVTuberが描き下ろしで登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C)2016 COVER Corp.