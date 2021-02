スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が2月23日に大型アップデートが実施され、新章「D4 FES. STORY」のイベント紹介PVが公開された。

『D4DJ Groovy Mix』は2月23日12:00より新章「D4 FES. STORY」がスタート。さらに、「D4 FES. STORY」開始に合わせて、3つの大きな大型アップデートをする。

新章「D4 FES. STORY」では、それぞれの道のりを経て、《D4 FES.》へと辿り着いたHappy Around!、Peaky P-key、Photon Maiden、Merm4id、燐舞曲、Lyrical Lily。新章では「コラボユニットステージ」が開催され、「D4 FES.」に出場した6ユニットのメンバーをシャッフルしたこのイベント限りのユニットが誕生する。1位を獲得したコラボユニットは、そのメンバーで新曲を制作。ユニットの勝敗は、ディグラーによりリアル投票によって決定する。

さらに、新キャラクター海原ミチル(CV.小岩井ことり)が登場。海原ミチルが歌うカバー曲「POP TEAM EPIC」は3月1日より追加される。そして、新機能「DJTIMEモード」が実装決定。『グルミク』に実装されている全180曲以上から曲を選び、自由にエフェクトやSEをかけて楽しめる新機能となっている。さらに、「DJTIMEモード」専用の楽曲を実装する。

そして、マルチライブ内に「プライベートルーム」を実装することが決定。一部のマルチライブを除く全てで使用でき、友達同士で遊ぶことができる。また、プライベートルームに4人集まらなかったとしても、一般開放ができる仕組みになっている。

最後に、ホーム画面が刷新される。「カードイラスト」、「Live2D」、「クラブ」の3種類から好きなカテゴリをホーム画面にすることが可能になる。

