ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 4ユーザーが2020年をゲームで振り返ることのできる「あなたのPlayStation 2020」を2月2日から3月2日まで実施する。

「あなたのPlayStation 2020」は、1年間に獲得したトロフィーや、最もプレイしたゲーム、プレイ時間などを、ひと目でわかる結果として受け取り、SNSでシェアできるというもの。またPS4プレイヤーで、2020年にPS5でもプレイした人は、PS5でのスコアも一部チェックできる。

確認方法は簡単。「あなたのPlayStation 2020」にアクセスし、PlayStation Networkアカウントにサインインするだけ。オフラインプレイ時間やオンラインプレイ時間といった項目が表示される。

さらに、『Ghost of Tsushima』で「恐怖に腰を抜かした敵の数」、『The Last of Us Part II』の「総プレイ時間」、『MLB: The Show 20』の「打ったホームランの総数」など、2020年にPlayStationプレイヤー全員で達成したスコアも集計。そのほか、結果をチェックしたPS4プレイヤーには、PlayStationシェイプスをモチーフにしたダイナミックテーマを無料でプレゼントする。