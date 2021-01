スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』が『グリザイア』シリーズの第1作目『グリザイアの果実』とのコラボを開始しコラボイベント「蒼色の果実」をスタートした。

コラボイベント「蒼色の果実」は、2月10日10:59まで開催。「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」でイベントに参加できる。

また、今回のコラボでは、「グリザイア」シリーズのキャラクターデザインの渡辺明夫氏の描き下ろしでコラボ限定キャラクターが登場する。

松嶋みちるは美浜学園のニ年生。自他共認めるツンデレな少女。ツンデレといえば金髪ツインテールなので、それを実行している。ゲーム内の特徴としては、防御力をあげつつ敵の攻撃力を下げることができるので、持久戦が得意。さらに相手が受けるダメージアップやHP回復なども行え、味方のサポートも可能となっている。

周防天音は美浜学園の三年生。面倒見の良い、頼れるお姉さんのような少女。スタイルが抜群で、本人もその自覚アリ。ゲーム内の特徴としては、吸血効果を印で強化しつつ、敵単体への強化禁止状態や敵全体へのシールド、防御力アップ効果除去を駆使することでバトルを優位に運ぶことが得意。1月30日より登場する。

風見雄二は美浜学園の転校生。常に冷静で、必要以上には他人へ近付かない。しかし逆に近づかれることが多い。ゲーム内の特徴としては、スタン状態や防御力ダウンを駆使しつつ、敵に攻撃するのが得意。2月3日より登場する。

(C)Frontwing (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED