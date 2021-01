スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)が100万ダウンロード&リリース100日を達成したことを記念して200連ガチャキャンペーンを開催し、TVアニメの第2~11話を無料再配信することを発表した。

『D4DJ Groovy Mix』

今回、『グルミク』が100万ダウンロードを達成し、2月1日にリリース100日を迎えることを記念し「グルミク100万DL&リリース100日記念ログインキャンペーン」を開催。100万ダウンロード+リリース100日で、最大200連分のガチャチケットがプレゼントされる。

また、TVアニメ『D4DJ First Mix』が第2話~第11話をYouTube「D4DJチャンネル」にて無料配信。各話公開スケジュールについては公式サイトにて。さらに、アニメ本編の英語吹き替え版を日本版YouTube「D4DJチャンネル」にて期間限定で配信する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.