スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』(ガルパ)がイラストと音楽で受験生を応援する「夢を撃ち抜け!受験生応援キャンペーン!」を開催中。

「夢を撃ち抜け!受験生応援キャンペーン!」では、受験にチャレンジする学生を応援したいという思いから、描き下ろしイラストを使用した「応援壁紙」の配布や、「30分集中したい時」、「逆境に立ち向かいたい時」などのシーンに合わせた「応援プレイリスト」を各音楽配信サービスにて公開している。

描き下ろしイラストは、『ガルパ』公式Twitter、公式HPにてボーカルメンバー7人が登場するスマートフォン用壁紙を7種公開。壁紙にはそれぞれのバンドオリジナル楽曲の歌詞の一部を掲載している。

プレイリストは各種音楽配信サービスにて、「不安に押しつぶされそうな時」、「30分集中したい時」などのテーマや利用シーンに合わせた7つのプレイリストを公開。音楽配信サービスは、各音楽配信サービス:YouTube/YouTube Music、Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、dヒッツ、RecMusic、ANiUTa、AWA、KKBOX、うたパス。

