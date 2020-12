G-GEAR、「Powered by MSI」デスクトップPCにRyzen 5 5600Xを採用する新モデル

TSUKUMOブランドでPCを展開するProject Whiteは12月25日、MSI製パーツを採用したゲーミングPC「Powered by MSI」シリーズから、AMD Ryzen 5 5600Xをプロセッサに採用する新モデル2製品「G-GEAR Powered by MSI GM5A-C204T/CP1」「G-GEAR Powered by MSI GM5A-C204T/CP2」を発売した。いずれもBTOには対応しない完成品モデルで、価格は前者が174,799円(税込)、後者が189,800円(税込)。

「G-GEAR Powered by MSI GM5A-C204T/CP1」「G-GEAR Powered by MSI GM5A-C204T/CP2」

マザーボードにMSI「B550-A PRO」、グラフィックスカードに「VENTUS 2X OC」シリーズ、ケースに「G-GEAR Powered by MSI ミドルタワー」を採用し、MSI製品で揃えたゲーミングデスクトップPC。

共通してAMD Ryzen 5 5600X、16GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSDを搭載し、Windows 10 Homeをインストールする。2モデルではグラフィックスが異なり、G-GEAR Powered by MSI GM5A-C204T/CP1ではMSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X OCを、G-GEAR Powered by MSI GM 5 A-C20 4T/CP2ではMSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OCを搭載する。