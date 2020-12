コラボカードゲーム『Reバース for you』よりトライアルデッキ「D4DJ Ver.Happy Around!/Peaky P-key」と「D4DJ Ver.Merm4id/燐舞曲」が同時発売された。

今回、「DJ」をテーマにしたブシロードの音楽メディアミックスプロジェクト『D4DJ』がトレーディングカードゲームになって初登場。ファイトをするためのセットが揃っており、2商品はそれぞれHappy Around!とPeaky P-key、Merm4idと燐舞曲に分かれて収録している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. illust: やちぇ (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.