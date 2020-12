スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、クリスマスの特別ログインボーナスがスタートした。

今回、期間限定の特別なログインボーナスとして高コストの新★5シンフォギアカード「小日向未来【雪華響撃】」がプレゼントされる。開催期間は12月25日23:59まで。

また、育成素材が獲得できる「育成応援キャンペーン」や、期間限定で公開されるクリスマスボーナスシナリオなども開催。さらにアプリ内の【重要なお知らせ】にて歌唱石100個がプレゼントされる。

そして、「クリスマス記念ガチャ」を配信開始。★5シンフォギアカード「立花響【ドライリングシュヴェルト】」や「雪音クリス【SLIPKNOT COMBINATION】」などが封入されており、さらに11回ガチャ1回目に、★5シンフォギアカードが1枚確定で手に入る。

さらに、2020年12月26日00:00より「2020年今年もありがとうキャンペーン」を実施する。キャンペーン内容は、「無料11回ガチャ6日連続登場」「2020年今年もありがとうクエスト」「歌唱石増量キャンペーン」「超高難易度SP全開放キャンペーン」となる。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.