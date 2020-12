スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ミカエル<冬至の太陽>(CV.釘宮理恵)が登場した。

ミカエル<冬至の太陽>は、強大な力を持っているものの、おつむが非常に残念なトラブルメーカー。今回は、クリスマスの使者になると言い出し……といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、使者の層数の数を増やして、スキルダメージを上昇して戦う。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED