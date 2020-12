『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にて「アンドロイドガール」「H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!」のカバー楽曲が実装された。

「アンドロイドガール」はDECO*27が作詞・作曲した楽曲。カバーアーティストはPhoton Maiden。「H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!」は、『Tokyo 7th シスターズ』の楽曲。カバーアーティストはHappy Around!。

