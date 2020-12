スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてオリジナルストーリーイベント「クレイジーウィンターホリデイ」が開催中。

●イベント「クレイジーウィンターホリデイ」

アダムが密かに計画していた『プロビデンスウィンターパーク』子供たちを招き、クリスマスは盛り上がるはずだったが……。セキュリティーシステムの異常によって、マスコットたちが大暴走ッ! 子供たちを助け出すために奔走するプレラーティ・サンジェルマン・カリオストロ。しかし、どうしても3姉弟が見つからないッ!? 大混乱のパーク内で子供たちを探し出し、暴走するセキュリティーシステムを停止してクレイジーすぎるウィンターホリデイに終止符を打てッ!!

さらに、イベント開催を記念し、「UNLIMITEDクリスマスキャンペーン」を開催。クリスマスにちなんだイベントやキャンペーンを実施する。そして、『プレラーティ』『カリオストロ』『サンジェルマン』による3人連携技となる★5シンフォギアカード「プレラーティ【ギフトアヴァランチ】」が初登場する「クレイジーウィンターホリデイイベントガチャ」を配信開始。期間は2020年12月31日16:59まで。

続けて、クリスマスにちなんだ★5シンフォギアカード「キャロル・マールス・ディーンハイム【エレメンタル・ルミナス】」や「ガリィ・トゥーマーン【ピアッシング・スノーライト】」が登場する「超クリスマスガチャ」が開催。期間は12月25日23:59まで。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.