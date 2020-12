スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・クラメ<百鬼画工>(CV.めう)が登場した。

クラメ<百鬼画工>は、東の島の出身で、土着の妖怪をテーマとする絵描き。世界中の妖怪をこの目で見たいと思い、旅に出た。他人を妖怪に見立てからかうのが趣味、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、防御力が下がった敵に攻撃すると味方全体のサポートをでき、さらに回復やスタン状態の付与もできる。

