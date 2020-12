正式サービス開始から18年を迎えたゲーム『ラグナロクオンライン』。18周年特別企画として『RO』の熱烈なプレイヤーの踊り手「いりぽん先生」と「仮面ライアー217」が『RO』のオリジナルダンスを披露した。

動画は、もともと『RO』のファンだったという「いりぽん先生」出演バージョン、誘われて『RO』にハマったという「仮面ライアー217」出演バージョン、さらにふたりユニット「バケモノバケツ委員会」出演バージョンの3種。 TikTok、YouTubeなどで閲覧できる。

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.