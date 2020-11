オンラインにて開催される「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020 KAGOSHIMA パズドラ部門」にて、JeSU認定eスポーツタイトル『パズドラ』の日本No.1プレイヤーを決める大会にて、「明治アーモンドチョコレート」「ガーミンジャパン」「ヨネックス」の協賛が決定した。

「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020 KAGOSHIMA パズドラ部門」

本大会は、2020年11月上旬にスマートフォン向けパズルRPG『パズル&ドラゴンズ』のゲーム内にて全国予選大会を行い、上位15名を選出。同年12月中旬に予定されている『パズドラバトル』を使用した代表予選大会を勝ち抜いた7名と、開催地である鹿児島県代表の1名の計8名による『パズドラ』No.1プレイヤーを決める大会。プロ、アマチュアを問わず参加ができ、アマチュア選手が優勝すると『パズドラ』プロライセンスの認定権利を獲得することができる。

なお、代表予選大会は『パズドラバトル』の「バトル」を用いて、オンラインにて行う。『パズドラバトル』は12月1日よりシーズン6が開幕。シーズン6は「ようこそ!たまドラの里まつり★」となっている。『パズドラバトル』のアプリアイコンでもお馴染みの「たまドラ」をリーダーとした構築済みチームなどが登場する。バトル中には「たまドラ」がいつもとは違う様々な表情やアクションを見せるとのこと。また、シーズン6開始記念として、構築済みチームなどが購入できる25,000ゴールドがプレゼントされる。

