コラボカードゲーム『Reバース』初のライブイベントである「ReバースSPECIAL」の無料生配信が行われ、2部制の公演間の配信において『BanG Dream! ガルパ☆ピコ』『少女☆寸劇(コント) オールスタァライト』『りばあす』の連続配信が発表された。

今回、「ReバースSPECIAL」の無料生配信が『Reバース』始動1周年を記念して決定。11月29日に「ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル」にて配信予定。

また、13時から開演する昼公演と18時から開演する夜公演の公演間の配信では、1周年記念として、カードゲームReバースに関係した『BanG Dream! ガルパ☆ピコ』『少女☆寸劇(コント) オールスタァライト』『りばあす』の連続配信を同配信内にて公開する。

コラボカードゲームReバース初となるライブイベント「ReバースSPECIAL」。ライブだけでなく、原作・作品プロデューサーである「西あすか」書き下ろしの本イベント限定『りばあす』出演メインキャストによる朗読ライブやバラエティ要素を含んだトークショー、初披露となるユニット曲を含んだライブを繰り広げるとのこと。

(C)BanG Dream! Project

(C)Project Revue Starlight (C) 2020 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)Bushiroad