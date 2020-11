スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』は『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』とのコラボを開始し、コラボイベント「戦姫絶唱」をスタートした。

今回登場したコラボキャラクターは、立花響(CV:悠木碧)、風鳴翼(CV:水樹奈々)、雪音クリス(CV:高垣彩陽)。

立花響はガングニールのシンフォギアを纏う少女。人と手を繋ぐことを信条とし、無手で戦う。どこまでも真っ直ぐで、明るく、前向きな性格。風鳴翼は天羽々斬のシンフォギアを纏い、剣で戦う防人。世界的なトップアーティストでもある。凛々しい言動が目立つが、寂しがり屋な面も。雪音クリスはイチイバルのシンフォギアを纏う少女。弓と銃を得意として、戦場に弾薬の雨を降らせる。根は優しいが口調はぶっきらぼうな愛されキャラ。コラボイベント「戦姫絶唱」は12月2日10:59まで開催される。

(C) Project シンフォギア (C) Project シンフォギアG (C) Project シンフォギアGX (C) Project シンフォギアAXZ (C) Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED