デル、中小企業向けノートPC「Vostro 3000」に第11世代Intel Core 搭載モデル

デル・テクノロジーズは11月17日、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載する中小規模向けノートPC「Vostro 3000」シリーズを発売した。14インチディスプレイを採用する「New Vostro 14 3400」と、15インチの「New Vostro 15 3500」をラインナップする。価格は72,980円（税別）から。
いずれも2辺狭額縁のフルHD（1,920×1,080ドット）ディスプレイを搭載するノートPC。ビジネス向けの機能としてTPM 2.0や、1時間で最大80%まで充電できる「ExpressCharge」機能、モバイルデバイスとワイヤレス接続する「Dell Mobile Connect」機能を搭載。オプションにWindows Hello対応指紋認証リーダーも用意する。
New Vostro 14 3400
- カラーバリエーション：アセントブラック
- OS：Windows 10 Pro / Home
- プロセッサ：第11世代Intel Core i5-1135G7
- メモリ：DDR4 8GB
- ストレージ：M.2 NVMe 256GB SSD
- ディスプレイ：14インチ フルHD（1,920×1,080ドット）非光沢WVAパネル
- インタフェース：USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.2 Gen 1 Type-A、イーサネット RJ-45、HDMI 1.4、USB 2.0、3-in-1 SDメディア カードリーダー、ヘッドホン出力
- 本体サイズ：W328.7×D239.5×H18.1～19.0mm
- 重さ：1.59kg
New Vostro 15 3500
- カラーバリエーション：アセントブラック / デューン
- OS：Windows 10 Pro / Home
- プロセッサ：第11世代Intel Core i3 / i5 / i7
- メモリ：DDR4 8GB
- ストレージ：M.2 NVMe 256GB SSD / 512GB SSD
- ディスプレイ：15.6インチ フルHD 非光沢WVAパネル
- インタフェース：USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0×1、HDMI 1.4×1、イーサネット RJ45、ヘッドホン出力
- 本体サイズ：W363.96×D249×H18～19mm
- 重さ：約1.78kg