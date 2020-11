スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、「LOST SONG編 第2章 星明かりの導き」が配信開始された。

「LOST SONG編」では、アプリオリジナルキャラクターである「並行世界の立花響」が主人公として登場。今回公開される「LOST SONG編 第2章 星明かりの導き」は、陽だまりを失った並行世界の立花響が一人、孤独な旅をしているところから物語が始まる。

また、『並行世界の立花響』と『ララ』『フォルテ』による3人連携技となる★5シンフォギアカード「立花響【シュタルクリングカノーネ】」が初登場する[撃槍Pt付]「LOST SONG編 第2章 星明かりの導きイベントガチャ」を配信開始。新★5シンフォギアカード「立花響【シュタルクリングカノーネ】」は、新状態異常「裂傷」を使用することができる。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.