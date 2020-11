アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』が2020年11月19日に8周年を迎える。これに先駆けて現在「ケリ姫スイーツ 8th Anniversary」を開催中。

本イベントでは、ユーザーが各ステージで手に入れた「8thアニバコイン」の総獲得数に応じて、「王妃のハイヒール」や「ハーフメタグリニウム」「プレミアムチケット」といったゲーム内アイテムが配布される。

「8thアニバコイン」を合計88,888,888個獲得した際には、「プレミアムチケット」を合計15枚もゲットでき、8周年記念の専用スロットが開催される。また、「8周年記念!Twitterキャンペーン」を開催。参加者には、抽選でギフトカード5,000円分や「プレミアムチケット」88枚などがプレゼントされる。さらに、8周年記念イベント「ババロア学園∞不思議」を開催。

