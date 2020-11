スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・テスラ<時代の先駆者>(CV.小西克幸)が登場した。

テスラ<時代の先駆者>は、工業大陸最大の国家「ビナン」の大統領。政治・軍事・工業に長け、自身も発明家である。天才を自認し、他者を見下す高慢さが玉に瑕、といったキャラクター。ゲーム内の特徴としては、電撃状態や充電状態を駆使して戦う。

