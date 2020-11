スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・イルリ<生命の錬金術師>(CV.原由実)が登場した。

イルリ<生命の錬金術師>は、錬金術師でビナン巨匠議会「三巨頭」の一人。独自の哲学で生命の創造に挑む苛烈な研究者で錬金術の世界では神にも等しい存在、といったキャラクター。ゲーム内の特徴としては、印を使って様々な能力を使って戦っていく。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED