Raychell

カードゲームの祭典ブシロードワールドグランプリ(以下、WGP)2020日本選手権FINAL STAGE全国大会の実況生配信内でエースクルー・エンタテインメント所属アーティストRaychellによる国歌斉唱が決定したと発表された。

2008年からWGP決勝戦では話題のアーティストたちによる国歌斉唱が定番化していたが、2012年が最後となっていた。そんな中、ブシロードカードゲームの盛り上がりを受け、8年ぶりにエースクルー・エンタテインメント所属アーティストRaychellによる国歌斉唱が決定したとのこと。

なお、歴代の国歌斉唱セレモニー歌唱者は2008年がyozuca*、2009年がSuara、2010年が栗林みな実、2011年がLiSA、2012年が愛美となっている。

WGP2020日本選手権FINAL STAGE全国大会は、11月7日12:30より配信。国歌斉唱セレモニーは14:50~15:00、「ヴァンガードch」にて実況生配信される。

(C) 2016 ACE CREW ENTERTAINMENT, Inc. All Rights Reserved.

(C)bushiroad All Rights Reserved.