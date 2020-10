スマートフォン向けゲームアプリ『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』が10月30日をもってサービスを終了し「有償ダイヤ」についての払い戻しについて発表した。

『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』のサービス終了に伴い、資金決済に関する法律第20条第1項の規定に基づき、10月30日12:00までに使用しなかった「有償ダイヤ」について払い戻しをすると発表。払い戻し期間は12月31日11:59まで。

払い戻しの申し出方法hは、本アプリ内の有償ダイヤ払戻しフォームより、「ユーザー名」「フレンドID(引継ぎID)」「引継ぎパスワード」「名前」「メールアドレス ※半角」「銀行名」「支店名」「口座種類」「口座番号 ※半角」「口座名義人(漢字)」「口座名義人(カナ)」をそれぞれ正確に入力し、申請を行う必要があるとのこと。詳細は公式サイトにて。

(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C) bushiroad All Rights Reserved.・Ambition co.,Ltd.