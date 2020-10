新世代ボードゲーム・RPG『サモンズボード』にて『コードギアス 反逆のルルーシュ』とのコラボ第2弾が開催中。

本コラボでは、期間中にログインすると、コラボ第1弾の「黒の騎士団ゼロ」に加え、「紅月カレン(秋服ver)」も入手することができる。さらにログインボーナスとして、コラボキャラクターが手に入るログボガチャを最大で5回分、「光結晶」15個をゲットできる。

また、コラボガチャには新登場の「共犯者 ルルーシュ&C.C.」と「ゼロ&アルビオンゼロ」など、全5種のコンビがピックアップキャラクターとしてラインナップ。

そして、【冥神】級ダンジョン「神聖ブリタニア帝国」と【冥神】級ダンジョン「超合集国」が新たに出現。「神聖ブリタニア帝国」では「ナイトオブラウンズの騎士章」を、「超合集国」では「黒の騎士団紋章」をそれぞれ一定の確率で手に入れることができる。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.