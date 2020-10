ガンホー・オンライン・エンターテイメントは「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2020 KAGOSHIMA」の『パズル&ドラゴンズ』部門に関する情報を公開した。

JeSU認定eスポーツタイトル『パズドラ』が「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2020 KAGOSHIMA」の『パズドラ』部門にてオンラインを軸に大会が開催される。

これに先駆け、11月2日より全国予選大会を実施。全国予選大会は、『パズル&ドラゴンズ』内のランキングダンジョン「全国eスポーツ選手権2020杯」にて行う。事前エントリーを行った選手の中から、本ランキングダンジョン上位入賞者が各都道府県の代表選手となる。

代表選手に選ばれると2020年12月に開催される代表予選大会へ出場できる。全国予選大会を勝ち抜いた猛者たちが「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020 KAGOSHIMA」本戦への出場枠をかけて戦うとのこと。なお、鹿児島県代表は開催地枠として代表予選に参加せず本戦へ出場ができる。

また、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権2020 KAGOSHIMA」にて優勝した選手には日本eスポーツ連合が発行を行う「プロライセンス」の認定権利が獲得できる。詳細は公式サイトにて。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.