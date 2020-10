ガンホー・オンライン・エンターテイメントはカプコンと共同開発したスマートフォン向けゲームアプリ『TEPPEN』の世界No.1プレイヤーを決める大会「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2020」を12月に開催する。

「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2020」

「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2020」はアルティメットカードバトル『TEPPEN』の世界No.1プレイヤーを決める大会。賞金総額は5,000,000円。現在、決勝大会への出場権をかけた「Online Region CUP」のエントリーを開催中。

本大会の優勝者には優勝賞金3,000,000円とカードイラスト決定権を付与。1位から4位(日本国籍のみ)には、賞金とともに『TEPPEN』のプロライセンス認定権が贈呈される。

決勝大会に出場できるのは16歳以上で、開催されたランクマッチ(1月開催「ダンテ」から9月開催「リリス」まで)上位者が獲得できるツアーポイントの上位20名。そして、エントリーを開始した全世界を4リージョンに分けて開催される「Online Region CUP」の各リージョン上位3名(=12名)を加えた合計32名。 「Online Region CUP」は2020年10月24日にオンライン開催し、リージョンごとに対戦を行い、ランキングを決定。ランキングは勝敗に応じて増減するバトルポイントで決定する。1日で複数回対戦を行うため、短時間で好成績を出す集中力と人気のヒーローやデッキについての対策をするなど、事前の研究や準備が重要となっている。

なお、同大会では2020年10月24日の時点で実装されているヒーロー、ヒーローアーツ、カードがすべて解放されており、自由に使用することが可能となっている。「Online Region CUP」にエントリーし、開催期間中にバトルをしていくだけでゲーム内通貨(ゼニー)がゲットできる。詳細は公式サイトにて。

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.