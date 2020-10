スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてメモリアイベント「ハプニングデート」が開催中。

●メモリアイベント「ハプニングデート」

翼とクリスが一緒にお出かけッ! ゲームセンターや食事を楽しみつつ、2人きりで積もる話を……と思いきや、ハプニングに巻き込まれッ!?

メモリアイベント「ハプニングデート」では、開催期間内にイベントクエストが開放される。イベントクエストではアイテム「ナポリタン」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、各種強化素材などと交換することができる。※イベントクエストは「MA1-3:雑音と不協和音と」をクリア後にプレイ可能。開催期間は10月31日16:59まで。

また、イベント開催期間中、メモリアイベント「ハプニングデート」キャンペーンミッションを開催。ミッションをクリアすることで、ストーリー付き★4メモリアカード「ハプニングデート」を獲得できる。開催期間は10月31日16:59まで。

そして、「バーニング・エクスドライブギア」をまとった風鳴翼と雪音クリスの★5シンフォギアカードが初登場する「メモリアイベント連動ガチャ」が開催中。10月31日16:59まで。

さらに開催期間中、メモリアイベント「ハプニングデート」ログインボーナスを開催。期間中にログインした日数に応じて、最大で歌唱石が50個プレゼントされる。

(C) Pokelabo, Inc.