スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてイベント「不思議の国」が開催中。

●「不思議の国」

鏡の中に入ったあなたは果てしなく広い湖の水面に立っていた。あなたの目の前に現れたのは現実には絶対にありえない光景だった。

「不思議の国」は「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」で参加することが可能なイベント。夢の中の冒険でキャンディーを集め、難易度の高い地図ほど豪華な報酬を獲得できる。甘いキャンディーを使ってボスを討伐するとアイテムがゲットできる。ボスに与えたダメージ量によってランキング上位を目指していくイベントとなっている。イベント期間は10月28日10:59まで。

また、サーバーを超えて戦う競技場「栄光決戦」が開幕した。全てのサーバーのプレイヤーと対戦し、最強を決める対人戦システムとなっている。期間中18:00~23:59までマッチングが開放される。各対戦期間(シーズン1)は、初戦が11月4日23:59まで、本戦が11月5日0:00から11月18日23:59まで、決戦が11月19日0:00から11月29日23:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED